Atlas presentó a Agustín Rodríguez, el sustituto de Uros Durdjevic

EFE

El delantero uruguayo Agustín Rodríguez, presentado este jueves como nuevo fichaje del Atlas, prometió este jueves un juego agresivo y goles en favor de su equipo en el torneo Clausura 2026.

"Soy un delantero agresivo, me gusta jugar la espalda y picar los espacios pero principalmente voy por goles; vengo con una buena capacidad, me adaptaré al grupo, a la idea del técnico y trataré de dar lo mejor para este club", dijo.

👋 ¡𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐓𝐎𝐑𝐎! 🐂



Agustín Rodríguez continuará su carrera en @AtlasFC 🇲🇽



Segundo máximo goleador histórico de Juventud y pieza clave en la Liga AUF 2025: 18 goles y clasificación a nuestra primera Copa Libertadores.



ℹ️ Préstamo con cargo y opción de compra. pic.twitter.com/RZg5vxMIfe — Club Atlético Juventud (@JuventudUy) February 9, 2026

Rodríguez llega a reforzar la ofensiva del Atlas tras la inesperada salida del atacante montenegrino Uros Durdjevic, goleador del equipo, vendido a los Rayados de Monterrey.

El uruguayo afirmó que decidió venir a Atlas por recomendación de su compatriota Brian Lozano, quien vistió la camiseta del Atlas en un par de temporadas y lo animó a involucrarse con el equipo.

"El 'huevo' Lozano me habló muy bien de Atlas, que tenía una hinchada fiel, un gran estadio y eso me dio muchas ganas de venir apenas se dio la oportunidad", explicó.

El atacante se entrenó este miércoles con el plantel y estará bajo las órdenes del entrenador argentino Diego Cocca.

Luego de que en días pasados se mostró molesto con la decisión de vender a Durdjevic, Cocca afirmó hoy que está en buenos términos con la directiva y han conversado acerca del rumbo que quieren dar al equipo.

"Esto es futbol; de emociones; si no nos emocionamos, no vamos a emocionar a nadie y a mí me emociona lo que hago, me emociona mi trabajo, lo defiendo y digo lo que siento", señaló Cocca, quien explicó tener buena comunicación con la directiva.