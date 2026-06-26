Jorge Sánchez, Duk y muchos otros más llegarían al Atlas

Enrique Gómez

¿Un portugués, un caboverdiano, un argentino y un mundialista mexicano? Todos ellos llegarían al Atlas.

Será la próxima semana cuando los nuevos dueños del club hagan su presentación, pero desde ya, se está armando un equipo muy prometedor para lo que será el Apertura 2026 que inicia el 16 de julio.

Luis Esteves, mediocampista portugués (cerrado)

El exjugador del Gil Vicente ya está en la pretemporada con el Atlas. El mediocampista de 28 años fue el primer nombre que se manejó con la nueva directiva y se trata de una incorporación de alto potencial, pues fue uno de los mejores enganches en la pasada Primeira Liga (cuatro goles y ocho asistencias).

Luis Esteves, el fichaje con el que se presentaría el 'nuevo' Atlas Justo cuando Irarragorri se despidió de los 'Zorros', surge un reporte desde Portugal

Milton Valenzuela, lateral argentino (cerrado)

Aunque fue suplente con Independiente en la mayoría de los partidos en el pasado torneo argentino, este jugador llegaría a reforzar la lateral izquierda del equipo tapatío; nada mal considerando que los Rojinegros siempre parecieron tener un plantel muy corto durante el pasado Clausura 2026.

Duk, extremo caboverdiano (acuerdo)

Según el periodista César Luis Merlo, el traspaso del extremo izquierdo es un “trato hecho”. El jugador procedente del Leganés nació en Portugal, pero representa a la Selección de Cabo Verde (aunque no fue convocado al Mundial) y la campaña pasada hizo cuatro goles en la segunda división de España.

🚨🤝 Duk is set to join Atlas.



The Cape Verde international will leave CD Leganés and travel to the United States on Thursday to complete the final steps of the move and sign his contract with the Mexican club.



🔗 All the details ▶️ https://t.co/OQNX1tBJyQ pic.twitter.com/JnWgJFi7Nt — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 24, 2026

Jorge Sánchez, lateral mexicano (rumor)

Titular en los últimos dos partidos de la fase de grupos del Mundial, Sánchez está muy cerca de llegar a los ‘Zorros’ y así concretar su segundo regreso a la Liga MX tras emigrar a Europa. Parece que en el club ya hay dinero, pues la repatriación del exjugador de América y Cruz Azul rondaría los 4 millones de euros.

Además de los jugadores ya fichados y los que están por venir, en este Atlas destacan la renovación (no oficial) de Diego Cocca y la inminente llegada del español Andoni Zubizarreta a la directiva. Veremos cómo luce el equipo cuando debute en la Liga MX el viernes 16 de julio ante León.