Ryan Mmaee, el décimo mejor goleador de Europa, llega al Atlas

Enrique Gómez

De pronto, el Atlas acaba de traerse al décimo mejor goleador de toda Europa.

Sí, Chipre pertenece a la UEFA y Ryan Mmaee anotó 25 goles con el Omonia Nicosia.

El jugador de 28 años ya llevaba algunos días entrenando con su nuevo equipo, pero es hasta ahora que el club rojinegro pudo hacer oficial el fichaje de su cuarto refuerzo para el Apertura 2026, después de lo que fueron las altas de Luis Esteves, Milton Valenzuela y Duk.

La firma que estábamos esperando 🤩



Ryan Mmaee es nuevo Rojinegro 🦊#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/zyZWKwn0FH — Atlas FC (@AtlasFC) July 9, 2026

Con la salida de Eduardo Aguirre a Santos, el desencanto con Agustín Rodríguez (a quien ya le buscan acomodo fuera de México) y la venta de Uros Durdevic a inicios del torneo pasado, el equipo tapatío simplemente no tenía centro delantero titular para el próximo torneo, pero eso ya se solucionó.

La ficha de Ryan Mmaee, nuevo jugador del Atlas:

· Delantero marroquí nacido en Bélgica

· Proviene del Omonia Nicosia, el noveno equipo de su carrera

· Autor de 25 goles y 12 asistencias en la temporada 2025/26

· Ha jugado en seis países diferentes; México será el séptimo

· Tiene 12 goles con Marruecos, pero su último partido fue en 2022

· Sería el 8° mejor delantero de la Liga MX según Comparisonator

· Su traspaso había costado 3 millones de euros

Con sus 25 dianas, se convirtió en el décimo mejor goleador de la temporada pasada en ligas europeas y aunque seguramente el futbol mexicano tiene defensivas de mejor nivel, hay una alta expectativa en torno a este delantero, quien seguramente estará disponible para el primer partido contra León.

El Atlas debuta el 17 de julio y por lo pronto, ya tiene nuevo dueño y cuatro refuerzos confirmados, además todavía se espera que en los próximos días anuncie el fichaje del mexicano Jorge Sánchez.