Diego Cocca quedó fuera de Atlas a días del arranque de la Liga MX

Redacción FOX Deportes

Atlas anunció el lunes la destitución de Diego Cocca debido a que no se concretaron las negociaciones para su continuidad, esto tres días antes de que inicie el torneo Apertura del fútbol mexicano.

Cocca, de 54 años, fue nombrado técnico de los rojinegros en agosto de 2025, tres años después de lograr el bicampeonato.

"Como parte del proceso de reingeniería institucional y deportiva que impulsa la nueva administración del club, no fue posible concretar un acuerdo para la continuidad de Diego Cocca como director técnico del primer equipo", informó Atlas en un comunicado.

"Durante las últimas semanas, la institución sostuvo diversas conversaciones con el propósito de alcanzar un entendimiento que permitiera dar continuidad al proyecto deportivo. Sin embargo, pese a la disposición y al esfuerzo de ambas partes, el proceso de negociación no concluyó con la firma del contrato correspondiente", agregó.

En su segunda etapa al frente del Atlas, Cocca registró 10 triunfos, nueve empates y 13 derrotas.