Que se cuiden Lionel Messi y el América; Tigres pegó la más grande goleada

Enrique Gómez

Después de meterle siete goles al Puebla, Tigres siente que puede lograr lo que sea y qué mejor ahora que el calendario le depara un partido contra el América y otro contra el Inter Miami.

El equipo ‘felino’ despedazó a la ‘Franja’ pese a que fue uno de los mejores equipos de la Leagues Cup, pero no se puede acotar que se trata de uno de los clubes con la peor nómina en la Liga MX. Y hablando de nóminas y de Liga MX, el club universitario enfrenta en la siguiente fecha al América, el club más caro de CONCACAF y en semana y media al Inter Miami de Lionel Messi, en los cuartos de la Leagues Cup.

El técnico Guido Pizarro se pronunció respecto a estos dos duelos que pondrán a prueba a su equipo.

“Somos conscientes de que vamos a enfrentar a un gran rival, con un gran entrenador que viene ya hace tiempo siendo el mejor equipo de la Liga”, dijo Pizarro respecto al equipo azulcrema, mismo contra el cual perdió la final del Apertura 2o23, cuando aún era jugador y capitán del equipo de Nuevo León.

Respecto a los cuartos de final del torneo internacional, el estratega (quien apenas está en su segundo torneo como director técnico), espera que Lionel Messi esté recuperado para jugar. Tigres espera ser apenas el segundo club de la Liga MX que le gana un partido a 'Leo' con el equipo de Florida.

“Ojalá que esté bien, que se recupere, para nosotros será una oportunidad muy linda enfrentar al mejor de todos los tiempos”, comentó el estratega después de la victoria 7-0 ante Puebla, duelo en el que, casualmente, se enfrentaron dos de los cuatro equipos mexicanos que avanzaron en la Leagues Cup.

El duelo contra las Águilas es el 16 de agosto en casa y contra las 'Garzas' el día 20 en el Chase Stadium.

Si Tigres fue capaz de hacerle tanto daño al Puebla, ¿deberían preocuparse el América y el Inter Miami? En las próximas semanas, la ‘U’ de Nuevo León se calibrará contra dos súper potencias de la CONCACAF.