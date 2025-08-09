Tigres se desató y destrozó a un Puebla en ruinas

Hiram Marín

Tigres fue despiadado, contundente y aplastante ante un Puebla sin pies ni cabeza que fue goleado 7-0 en su visita a San Nicolás de los Garza y sí, realmente pudieron ser más, pero esto solo gracias a las fallas de Tigres.

Desde el minuto 6 Puebla quería que se terminara el partido, pues entre los errores, los goles de Tigres, la expulsión de Ariel Gamarra y no poder hilvanar jugadas de peligro la pesadilla se extendió de principio a fin.

Cabe destacar el regreso al gol de André-Pierre Gignac, el astro francés anotó el 7-0 final al 93' desde los 11 pasos y fue el complemento perfecto a lo hecho con anterioridad por Ozziel Herrera, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa, Nicolás Díaz y el autogol de Diego Sánchez.

Jesús Rodríguez vivió una noche dolorosa, que contrastó completamente con la clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup y quizá fue precisamente el desgaste el que provocó esta goleada.

Tigres por su parte, necesitaba un golpe de autoridad de este tamaño para demostrar que es uno de los protagonistas del actual torneo, o por lo menos quiere serlo. La oportunidad se le dio nuevamente a Guido Pizarro y está cumpliendo tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup.