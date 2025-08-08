América ya se frota las manos por enfrentar al Querétaro

Enrique Gómez

La Liga MX reinició con una bestial goleada entre dos equipos con presupuestos muy distintos y resulta que continúa justamente con los dos equipos con los valores de plantilla más extremos en el futbol mexicano, o sea, América y Querétaro; el 16 veces campeón del futbol mexicano contra el eterno no-campeón.

Después de que Tigres venciera 7-0 al Puebla, no parece nada descabellado que el equipo azulcrema (el plantel más valioso de toda la CONCACAF) pueda aprovechar a lo grande el hecho de enfrentar a la plantilla más modesta del Apertura 2025 (o sea, la de 'Gallos Blancos') y que además solo tiene derrotas en el torneo, pero para eso, deberá recuperar su inspiración.

Así llegan ambos equipos a este duelo por la Jornada 4 de la Liga MX: