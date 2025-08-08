Enrique Gómez
América ya se frota las manos por enfrentar al Querétaro
El poderoso equipo azulcrema enfrenta al club más desfavorecido de toda la Liga MX
La Liga MX reinició con una bestial goleada entre dos equipos con presupuestos muy distintos y resulta que continúa justamente con los dos equipos con los valores de plantilla más extremos en el futbol mexicano, o sea, América y Querétaro; el 16 veces campeón del futbol mexicano contra el eterno no-campeón.
Después de que Tigres venciera 7-0 al Puebla, no parece nada descabellado que el equipo azulcrema (el plantel más valioso de toda la CONCACAF) pueda aprovechar a lo grande el hecho de enfrentar a la plantilla más modesta del Apertura 2025 (o sea, la de 'Gallos Blancos') y que además solo tiene derrotas en el torneo, pero para eso, deberá recuperar su inspiración.
Así llegan ambos equipos a este duelo por la Jornada 4 de la Liga MX:
