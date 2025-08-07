La Leagues Cup, el torneo más exigente, tiene a sus 8 clasificados

Enrique Gómez

De los 36 equipos que participaron en la Leagues Cup, solo ocho avanzaron a la siguiente ronda. Así es el formato de competencia: únicamente clasifican los cuatro mejores de cada liga.

Seattle Sounders, el único equipo que ganó todos sus partidos en la fase de liga (y que por lo tanto alcanzó la marca perfecta de nueve puntos) terminó primero de la MLS y de acuerdo con el sistema de competencia, se enfrentará al cuarto lugar de la Liga MX, o sea, el Puebla. Por el lado mexicano, el Toluca fue el más destacado con ocho puntos y por eso se medirá al ‘peor’ de Estados Unidos, Orlando City.

La idea es que los mejores de cada grupo enfrenten a los clasificados menos favorecidos del otro país; por eso, así quedaron los enfrentamientos y las llaves por los cuartos de final:

Llave 1

Seattle Sounders (1° MLS) vs Puebla (4° Liga MX)

Pachuca (2° Liga MX) vs Los Angeles Galaxy (3° MLS)

Llave 2

Toluca (1° Liga MX) vs Orlando City (4° MLS)

Inter Miami (2° MLS) vs Tigres (3° Liga MX)

¡Las próximas batallas quedaron definidas! 🔥



Los Cuartos de Final de la @LeaguesCup 2025 prometen emociones al límite: ocho clubes, dos ligas y un solo objetivo… ¡La gloria! 🏆



📝 Los detalles: https://t.co/nYVwKb634h#PorLaLeaguesCup #LaPasiónSeHereda pic.twitter.com/gxAAXLyAKX — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 8, 2025

Ya en semifinales podrían enfrentarse clubes del mismo país; por ejemplo, si Toluca y Tigres se imponen en sus cruces de cuartos de final, se alinearán en la siguiente ronda. Los partidos se jugarán a media semana (sin interrumpir sus compromisos del torneo local) hasta la gran final del 31 de agosto.

O sea, los 18 equipos de la Liga MX jugarán sin retrasos sus partidos por la Jornada 4, 5 y 6 del Apertura 2025, pero deberán viajar a Estados Unidos entre semana para atender las finales de la Leagues Cup. En caso de que un club mexicano llegue a la final, sí deberá posponer su duelo por la Jornada 6.

Curiosamente, Pachuca, Toluca y Tigres, en ese orden, también están en los primeros lugares de la Liga MX.