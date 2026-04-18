¿Qué debe pasar para que el América salga de zona de Liguilla?

Enrique Gómez

Desde el Clausura 2017, el América no le falla al objetivo mínimo de clasificar a la Liguilla, pero si no se aplica ahora mismo en el Clausura 2026, podría afrontar las últimas fechas fuera de zona de clasificación.

Es real, las Águilas (actualmente séptima de la tabla) podrían salir de los ocho primeros si no le ganan al Toluca en el Estadio Banorte.

¿Es mucho pedirle al equipo de André Jardine imponerse en casa? En la historia y en el papel no, pues por algo el club azulcrema es quien tiene más títulos del futbol mexicano y es dueño de la plantilla más valiosa de México según Transfermarkt, pero es innegable que está pasando por su punto más bajo en años y para muestra, su séptimo lugar en la Liga MX y su pobre ofensiva de este año.

¿Cuántos clubes sobreviven del último torneo largo de la Liga MX?

Además, Toluca es el equipo bicampeón del futbol mexicano y aunque se metió en una racha de cuatro partidos sin ganar, vaya que llega de buen ánimo tras su categórica clasificación a las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF, un objetivo en el que el América falló a media semana.

Pero ¿qué tiene que pasar para que las Águilas salgan de zona de Liguilla en esta Jornada 15?

1. Perder y que Atlas y León empaten sus respectivos partidos

2. Empatar y que Atlas, León y/o Tijuana ganen en esta fecha

O sea, si no le ganan al conjunto mexiquense (el mejor equipo del año pasado y que se mantiene competente en este 2026), será expulsado de los ochos primeros lugares si tan solo se combinan un par de resultados. Para poner en contexto, León enfrenta a Juárez y Atlas a Santos, por lo que, a diferencia de Tijuana (que le toca visitar al Cruz Azul), son favoritos para ganar en esta antepenúltima fecha.

Hace casi nueve años que el América no se pierde una Liguilla del futbol mexicano, lo que habla extraordinariamente bien de su competitividad, pero que también pone en perspectiva su momento actual.