En pleno 2026, ¿el América no es rival para este Toluca?

Enrique Gómez

Aunque apenas hace un año Toluca y América disputaron la final de la Liga MX, las cosas son muy diferentes ahora, especialmente en el lado de las Águilas, que después de clasificar a cuatro finales consecutivas del futbol mexicano, ahora están en su punto más bajo de los últimos años.

De hecho, si el equipo azulcrema pierde en este partido, hasta podría salir de los ocho primeros lugares de la tabla de posiciones a falta de dos jornadas para que finalice el Clausura 2026.

Habría que darle más crédito al equipo con más títulos del futbol mexicano y dueño de la plantilla más valiosa de la Liga MX, pero simplemente este no ha sido su torneo y para muestra, su medianía en la tabla de posiciones, su pobre ofensiva y su reciente eliminación en la Copa de Campeones de CONCACAF.

Así llegan ambos equipos a este partidazo por la Jornada 15: