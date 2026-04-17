Ningún jugador del América merece ir al Mundial con México

Enrique Gómez

Tan mal está el América que ninguno de sus jugadores tiene nivel para jugar con la Selección Mexicana.

Solo hay dos elementos de las Águilas que son habituales en las convocatorias de Javier Aguirre, pero, si por méritos actuales fuera, quizá ninguno merecería ir a la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Comparisonator, los únicos dos jugadores americanistas con posibilidades reales de jugar el próximo Mundial ni siquiera están entre los 15 mejores futbolistas dentro de sus respectivas posiciones… al menos por lo que ha sido su desempeño en esta temporada.

· Israel Reyes: 20° como defensa central

· Erick Sánchez: 23° como mediocampista

De acuerdo con esta misma central de datos, hay al menos 19 jugadores mejores que Reyes y el ‘Chiquito’ en sus particulares posiciones y varios de ellos son mexicanos. Por ejemplo, los mediocampistas ‘aztecas’ mejor valorados por la I.A. son Jesús Angulo, Carlos Rodríguez o Kevin Castañeda; mientras que como defensas destacan Luis Romo, Daniel Aguirre o hasta Diego Reyes.

¿Y Henry Martín? El delantero que dio la cara por México en Catar 2022 sigue afectado por las lesiones y cuando ha podido ver minutos, para nada ha estado al nivel que tuvo en otros años.

Pensando en la Liguilla, para el América podría ser positivo que Javier Aguirre no convocara a ninguno de sus jugadores, pues previamente se acordó que todos los seleccionados de la liga local se integrarían al Tri en los primeros días de mayo, es decir, en las fechas en los que inicia la ‘fiesta grande’ de la Liga MX; sin embargo, Israel Reyes es de esos jugadores que parecen tener su lugar asegurado en el Tri.

América pasa por uno de sus puntos más bajos en los últimos 10 años, tanto que ni siquiera sus principales activos mexicanos parecen tener nivel para representar al Tri en la Copa del Mundo.