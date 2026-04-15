Un América en crisis es justo lo que necesita el Toluca

EFE

El América intentará mantenerse dentro de la zona de clasificación con un triunfo ante el campeón Toluca en el duelo más atractivo de la decimoquinta jornada del torneo del Clausura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas, que atraviesan por una crisis de resultados, requieren los tres puntos para seguir dentro de los ocho mejores de la tabla que avanzan a la liguilla a tres fechas de que termine la fase regular.

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El equipo que entrena el brasileño André Jardine tiene 19 puntos en el séptimo lugar de la clasificación, los mismos que el Atlas y el León, octavo y noveno, respectivamente, a los que supera por tener mejor diferencia de goles.

No será sencillo vencer al Toluca, monarca de los dos recientes torneos, que sólo ha perdido un partido en lo que va de esta campaña.

Los 'Diablos Rojos', que son dirigidos por el argentino Antonio Mohamed, ocupan el quinto puesto con 27 puntos, pero una victoria les permitiría aspirar a ascender hasta el segundo puesto, que hoy ocupa el Cruz Azul con 28 unidades.