Publicación: jueves 16 de abril de 2026

EFE

Un América en crisis es justo lo que necesita el Toluca

Las Águilas podrían salir de los ocho primeros si no le ganan a los 'Diablos'

El América intentará mantenerse dentro de la zona de clasificación con un triunfo ante el campeón Toluca en el duelo más atractivo de la decimoquinta jornada del torneo del Clausura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas, que atraviesan por una crisis de resultados, requieren los tres puntos para seguir dentro de los ocho mejores de la tabla que avanzan a la liguilla a tres fechas de que termine la fase regular.

¿Es el fin? André Jardine se irá del América esta semana si no ve apoyo

¿Es el fin? André Jardine se irá del América esta semana si no ve apoyo

Es un momento crítico en el club y el técnico deja su futuro en manos de la directiva

El equipo que entrena el brasileño André Jardine tiene 19 puntos en el séptimo lugar de la clasificación, los mismos que el Atlas y el León, octavo y noveno, respectivamente, a los que supera por tener mejor diferencia de goles.

No será sencillo vencer al Toluca, monarca de los dos recientes torneos, que sólo ha perdido un partido en lo que va de esta campaña.

Los 'Diablos Rojos', que son dirigidos por el argentino Antonio Mohamed, ocupan el quinto puesto con 27 puntos, pero una victoria les permitiría aspirar a ascender hasta el segundo puesto, que hoy ocupa el Cruz Azul con 28 unidades.

¿Cuándo fue la última vez que tu equipo terminó ‘superlíder’ de la Liga MX?

Toluca: Apertura 2025
Cruz Azul: Apertura 2024
América: Clausura 2024
Monterrey: Clausura 2023
Pachuca: Clausura 2022
León: Apertura 2020
Santos Laguna: Apertura 2019
Tijuana: Clausura 2017
Pumas: Apertura 2015
Tigres: Clausura 2015
Chivas: Apertura 2011
Atlas: Invierno 1999
Necaxa, Puebla, Querétaro, Mazatlán, Atlético de San Luis y FC Juárez nunca han sido líderes en la era de torneos cortos.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS