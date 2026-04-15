¿Es el fin? André Jardine se irá del América esta semana si no ve apoyo

Enrique Gómez

Si André Jardine no siente el respaldo de la directiva y el apoyo de los jugadores después de fracasar (otra vez) en busca de la gloria internacional en la Copa de Campeones de CONCACAF, se marchará del América.

Luego de la eliminación en los cuartos de final contra el Nashville SC, tras perder 1-0 en casa, el técnico brasileño dio la cara, reconoció que como equipo no estuvieron “a la altura” y se responsabilizó del fiasco, sin embargo, no presentó su renuncia, pues siente que el club sigue confiando en su trabajo.

“Esta silla es pesadísima, pertenece a ellos (los dirigentes del América). Tienen todo el derecho de poner a un entrenador en el que confíen y que esté a la altura de los objetivos”, comentó el entrenador, quien vive su punto más bajo como estratega azulcrema, pues además de la eliminación, el equipo marcha en séptimo lugar del Clausura 2026 con una de las peores ofensivas del campeonato.

🚨🦅 André Jardine fue contundente tras la eliminación

El 🇧🇷 dijo que no piensa en renunciar ni hacerse a un lado. Mientras la directiva confíe en él, seguirá entregado al proyecto🔥



Además, reconoció que la Concachampions sigue siendo una espina clavada en su etapa con el… pic.twitter.com/RxOsm9KzQT — Edgar Morales (@edddgarm) April 15, 2026

El técnico aseguró que si en los próximos días percibe desconfianza por parte de los jugadores o de los directivos, abandonará el cargo, pero, por ahora, está comprometido a darle vuelta a la situación, por más alejado que se vea su equipo de aquel que ganó el tricampeonato de la Liga MX entre 2023 y 2024.

“Tenemos que hacer los análisis tanto con la dirección como con el grupo de jugadores. Yo siento respaldo de las dos partes, sensación de que es posible seguir y el día que no lo sienta, va a ser el día que me vaya”, sentenció el entrenador, quien está viviendo su sexto torneo al frente de las Águilas.

La prioridad del América era la Copa de Campeones de CONCACAF y por eso se ‘aceptaba’ que el equipo estuviera a medio gas en la Liga MX, pero ahora que se fracasó en el objetivo principal y no parece haber mucho futuro en el actual torneo, veremos qué decisión toma la directiva respecto al entrenador.