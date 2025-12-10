Pase lo que pase en la final, Andre-Pierre Gignac no se retira

Enrique Gómez

Aunque sea campeón con Tigres en este Apertura 2025, Andre-Pierre Gignac seguirá jugando.

Todavía no ha llegado el momento de la despedida para el francés y desde ya, el capitán Fernando Gorriarán adelantó en entrevista con FOX Deportes que el veterano delantero jugará también el Clausura 2026 con el club ‘felino’.

“Excepcional. Lo que él hizo por Tigres ha sido digno de ver, es un ejemplo. Pero le queda todavía, hablé con él y todavía le queda. Más allá de lo que pase el domingo él se va a quedar y ojalá que podamos estar mucho tiempo más”, reveló el capitán del equipo ‘felino’ acerca del francés, quien llegó al equipo para el Apertura 2014 y que en este Apertura 2025 buscará su sexto título de Liga MX.

A los 40 años, Gignac puso una asistencia legendaria y Tigres se acerca a la final El francés demostró todo su valor en la vuelta de la semifinal ante Cruz Azul

El veterano atacante alineó como titular en la vuelta de los cuartos de final y asistió para el gol de su equipo con un tacón increíble y en medio de dos defensas. Nada mal para un jugador de 40 años y que ya lo ganó todo (y varias veces) con el equipo universitario de Nuevo León.

Respecto al Toluca, Gorriarán no tuvo más que elogios para el Toluca, líder de los torneos Clausura y Apertura, campeón reinante del futbol mexicano y el equipo que ostenta el mejor ataque de México.

“Se enfrentan los dos mejores equipos del torneo. Ellos tienen un gran plantel, una gran confianza, han formado un grupo y lo demuestran día a día. Va a ser una serie durísima, van a venir a ganar. Tendremos que hacer una serie final casi perfecta”, analizó Gorriarán, de cara al duelo de ida en el ‘Volcán’.