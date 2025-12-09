Tigres o Toluca, ¿quién tiene la mejor delantera?

Héctor Cantú

La mesa está puesta en la Liga MX para recibir la eliminatoria que definirá al campeón del torneo Apertura 2025, una final inédita que, desde los papeles, promete emociones al por mayor.

El primer y segundo clasificados de la temporada regular han llegado hasta la última instancia, en parte, remolcados por las dos mejores delanteras del futbol mexicano del momento, pero ¿cuál de ellas es la mejor?

Toluca es un equipo bien trabajado que se conoce a la perfección. La búsqueda del bicampeonato pasa por los pies de su referente en el ataque Paulinho, quien como delantero es uno de los mejores ofensivos como el hombre con más goles de pierna izquierda y el segundo con más disparos al arco rival.

En la comparativa directa con André Pierre Gignac, el de los Diablos Rojos se lleva de calle al francés al superarlo casi en 6 veces su promedio de goles; al generar más del doble de acciones de peligro por partido y colaborar con un tercio más de pases para gol que el veterano jugador galo.

Incluso en disparos al arco de media y larga distancia, Paulinho supera las cifras de Gignac, quien solo se lleva la victoria en cabezazos al arco rival con más del 50 por ciento que los registros de Dias Fernandes.

Juan Francisco Brunetta está desatado y es una de las armas fuertes de Tigres. La comparativa directa tendría que hacerse con Alexis Vega, otro referente del equipo mexiquense quien apunta a reaparecer en los partidos por el título.

En productividad goleadora, Juan supera los registros del delantero de la Selección Mexicana uien apenas jugó 13 partidos de lo que va del campeonato. Aún así, en expectativas de goles y en asistencias, Vega sale mejor librado que el futbolista argentino que suele pegarse por el costado izquierdo.

Finalmente, en la otra banda, Helinho acumula registros más importantes qu los de Diego Laínez a quien se podría comparar de manera directa. El brasileño supera al mexicano en pases para gol y en anotaciones, siendo mucho más contundente que el jugador de la Selección Mexicana con el doble de goles anotados en el campeonato.

En cuanto a anotaciones esperadas, Helinho triplica las cifras de Lainez, así como en disparos al arco rival. Incluso, en los dribles ante los contrarios, el dueño de la banda derecha de Toluca resulta más efectivo que el futbolista de los Tigres con una efectividad del 62 por ciento, 17 más que Diego.

Aunque en esta comparativa directa pareciera que Toluca saca ventaja sobre Tigres, hay otro futbolista que podría marcar la diferencia en la final. Se trata de Ángel Correa, uno de los jugadores más sólidos de todo el campeonato.

El exjugador del Atlético de Madrid es el mejor jugador de toda la Liga MX en disparos, asistencias, disparos en juegas abiertas, dribles y tiros bloqueados, por lo que se convierte en el as bajo la manga del equipo regiomontano que sueña con volver a levantar la copa.