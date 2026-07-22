Olvídense de refuerzos, Cruz Azul no los necesita por ahora

Enrique Gómez

Si el Cruz Azul es el campeón del futbol mexicano, lleva 12 partidos seguidos sin perder en la Liga MX y encima va de líder parcial en el Apertura 2026 con pleno de seis puntos, claro que no le urgen refuerzos.

Por eso, el técnico Joel Huiqui reconoció que no espera nuevos jugadores para el plantel, pues la única posición que le urgía cubrir ya fue ocupada gracias a la versatilidad de Jeremy Márquez.

“Tenemos un equipo muy competitivo en todas las líneas. Con el acomodo de Jeremy hemos resuelto esa posición (lateral izquierdo), que en teoría hacía falta. Hoy me siento muy contento con el equipo porque tenemos muchas variantes y los jugadores dan para cambiar a diferentes estructuras”, analizó Huiqui, luego de la victoria sobre el Puebla, en duelo correspondiente a la Jornada 2 de la Liga MX.

🚨 Cruz Azul 🚨



Atención mis celestes 🚂



Joel Huiqui dice “No estoy esperando nada (refuerzos) . Tenemos un gran equipo . El lateral derecho se solucionó con Jeremy “!@FOXDeportes pic.twitter.com/qdKT5HTAz8 — Armando Melgar (@Armand_Mel91) July 22, 2026

“No estoy esperando nada, solo recuperar al equipo el día de mañana. Estoy pensando en el partido del sábado, el más importante de nuestro semestre y creo que el equipo está completo”, aseguró el estratega, quien ya está enfocado en el duelo por el título de Campeón de Campeones contra el Toluca, el cual se disputará el 25 de julio en Carson, California, luego de ‘adelantar’ su compromiso liguero.

Antes de que Nicolás Larcamón fuera despedido en la recta final del torneo pasado, el Cruz Azul empezó a largar un invicto que preserva para estos días y que también es producto de la fuerte competencia interna, por esa razón, el entrenador mexicano no ve como prioridad invertir en nuevos jugadores.

¿Le alcanzará a La Máquina con este plantel para defender su título y buscar un trofeo más ante el Toluca?