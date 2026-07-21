Cruz Azul sigue remontando y con la corona bien puesta

Enrique Gómez

No ha cumplido ni 10 partidos como entrenador, pero tiene a Cruz Azul campeón e invicto en la Liga MX.

Joel Huiqui sigue imbatido en el futbol mexicano y La Máquina conquistó su segunda victoria en el Apertura 2026, por lo que con esta confianza e inercia afrontará el duelo por el Campeón de Campeones.

El campeón defensor se presentó en el Estadio Banorte (donde se suponía que no iba a jugar tras haber anunciado un desacuerdo que lo obligaría a jugar en el Estadio Corregidora y posteriormente en el Estadio Ciudad de los Deportes) y esta nueva era inició de forma triunfal y con remontada incluida.

Así fueron los goles de este partido por la Jornada 2 del Apertura 2026:

· 0-1 (28’): Fernando Monarrez sorprendió con un tiro lejano que le botó antes al arquero

· 1-1 (44’): Luka Romero se levantó cerca del área chica y remató un centro preciso por derecha

· 2-1 (82’): Toques en corto en los linderos del área para dejar a Christian Ebere frente al arco

EBEREEEEEE 🔥



Así celebró Osinachi y así se escuchó en el estadio el gol del triunfo Celeste 💙🇳🇬 pic.twitter.com/nNgiNRIUbO — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 22, 2026

Gran noticia para La Máquina que el nigeriano Ebere sea capaz de resolver el encuentro pese a no ser titular. El conjunto capitalino tiene una gran plantilla y una fuerte competencia interna.

Segundo partido que el Cruz Azul gana con remontada, pues cabe recordar que en su debut frente al Atlético de San Luis estaba perdiendo por dos goles y terminó ganando 3-2. Y Esta vez, pese a que el rival se adelantó, nunca se desesperó y su insistencia y buen manejo de fuego rindió frutos.

Es verdad que a La Máquina le tocó enfrentar a un par de equipos que no están dentro del grupo de los protagonistas, pero iniciar con seis puntos de seis posibles es todo un logro para el equipo campeón del futbol mexicano, que ya tiene 12 partidos seguidos sin perder en Liga MX, nueve de ellos con Huiqui.