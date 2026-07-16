Después de todo el drama, Cruz Azul se reconocilió con el Estadio Banorte

Enrique Gómez

Debe ser desesperante para la Liga MX lidiar con todas las indecisiones y solicitudes especiales del Cruz Azul…

Dice La Máquina que siempre no cambiará su sede asignada para jugar sus partidos como local en el Apertura 2026, pues finalmente sí pudo llegar a un acuerdo con la directiva del Estadio Banorte para disputar ahí sus partidos como local, tal como estaba acordado desde hace años.

En su comunicado, La Liga MX dijo que el club “solicitó dejar sin efecto el proceso iniciado para el cambio de sede de sus encuentros, tanto para el Estadio Ciudad de los Deportes durante el presente torneo, como para el Estadio La Corregidora en la siguiente jornada”. Es decir, el Cruz Azul jugará a partir de la siguiente semana en el ‘Estadio Azteca’ y no en Querétaro, como se había oficializado hace unos días.

La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/wZLz2KPnJr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 17, 2026

Es el tercer comunicado que envía la Liga MX en torno a la localía de este equipo y en cada uno de ellos, ha mencionado a un inmueble diferente. Primero, informó que La Máquina había solicitado mudarse al Estadio Ciudad de los Deportes, posteriormente, detalló que su primer partido de local sería en Querétaro por las malas condiciones del ECDD y ahora, que jugará definitivamente en el Estadio Banorte.

¿Funcionó la presión? Con todas las deudas que adquirieron los directivos del ‘Azteca’ (donde también juegan América y Atlante) por las remodelaciones, era un golpe durísimo dejar ir el alquiler del Cruz Azul, por lo que seguramente suavizaron sus condiciones y se apegaron al acuerdo original de administración que tenían con el club, el cual ya había comenzado a rehabilitar la cancha del 'Estadio Azul'.

Es una victoria para La Máquina, pero ya son ridículos tantos comunicados y revocaciones involucrando a la Liga MX.