Estadio Corregidora, la quinta casa del Cruz Azul en el último año

Enrique Gómez

Una vez más, Cruz Azul saldrá de la Ciudad de México por jugar como local en la Liga MX.

Como ha sido la historia en los últimos torneos, La Máquina no tiene un lugar asegurado donde jugar, ni siquiera ahora que es el campeón defensor del futbol mexicano y el Estadio Banorte ya está remodelado.

El duelo por la Jornada 2 ante el Pyebla, el primero que el equipo ‘celeste’ jugará como local en el Apertura 2026, se disputará en el Corregidora de Querétaro y en las siguientes fechas se podrían elegir otros escenarios.

¿Y el Estadio Banorte?

Aunque el Cruz Azul tenía un contrato firmado con los directivos del estadio, las condiciones cambiaron con la nueva administración y como el equipo no estuvo dispuesto a aceptar los cambios, rompieron.

La LIGA BBVA MX informa: pic.twitter.com/BDXMX1ATEp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 15, 2026

¿Y el Estadio Ciudad de los Deportes?

La Máquina pidió el cambio para disputar los partidos como local en el ‘Estadio Azul’ (o ‘Azulcrema’), sin embargo, la Liga MX informó que el inmueble no se encuentra en condiciones para recibir partidos, pero se espera que, con los trabajos de jardinería y mantenimiento, el equipo ‘cementero’ finalmente pueda tomar posesión del inmueble, aunque no se sabe cuántas semanas se necesitarán para que esté listo.

Estadio Corregidora, la quinta casa

Por eso, el equipo tomará la casa de los ‘Gallos Blancos’ como su casa provisional; de esta manera, Cruz Azul volverá a salir de la Ciudad de México (el estado de su residencia y donde se concentra la mayor parte de su afición) para emigrar a otra ciudad, una que se encuentra a poco más de tres horas en auto.

En su comunicado, la Liga MX sostiene que semana a semana se irá evaluando la situación de la localía de Cruz Azul, que tan solo en el último año ya jugó como local en el Estadio Olímpico Universitario, el Cuauhtémoc de Puebla, el Estadio Banorte, el Ciudad de los Deportes y próximamente, el Corregidora.