Es oficial, Cruz Azul ya no quiere jugar en el Estadio Banorte

Enrique Gómez

Aunque Cruz Azul tiene un contrato firmado con el Estadio Banorte (antes Azteca) hasta el 2031 y jugó ahí un par de partidos del torneo pasado, el equipo quiere cambiar su sede de inmediato.

Una vez más, la Liga MX emitió un comunicado en torno a la localía del equipo ‘celeste’, el cual ha hecho la solicitud formal para mudarse al Estadio Ciudad de los Deportes por todo el Apertura 2026.

¿Qué sucedió? En los últimos días se reportó una inconformidad del Cruz Azul con la directiva del Estadio Banorte, al parecer algunos términos en el acuerdo cambiaron y el club no estuvo de acuerdo, por lo que hubo una ruptura irreconciliable entre ambas partes, por más de que ya existía un contrato firmado desde antes de que el inmueble reabriera sus puertas en marzo, tras dos años de remodelaciones.

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La intención del club es jugar sus partidos como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, pues, aunque también tuvo problemas con los administradores del inmueble (tanto que prefirió jugar como local en Puebla antes que solucionar las diferencias), al parecer son menos graves que las que han surgido con el Banorte.

Cabe recordar que el equipo capitalino volvió a Ciudad de los Deportes en a principios de 2024 y a finales de ese año salió por inconformidades. El América se adueñó del inmueble mientras remodelaban su estadio y hasta le puso sus colores, por lo que ahora está pintado de azul y amarillo.

Pero más allá de la pintura, el campeón reinante debe convencer a la Liga MX que el recinto está en condiciones para recibir el duelo del 21 de julio ante Puebla; de lo contrario, deberá buscar otro lugar para jugar su primer partido como local, tal como sucedió el torneo pasado cuando Pumas lo corrió.