Cruz Azul jugará la final en dos estadios de donde fue 'desalojado'

Enrique Gómez

Es curioso que el Cruz Azul vaya a jugar la final de la Liga MX en los dos estadios que terminó abandonando por la puerta de atrás. Pero lo más irónico sería que terminara siendo campeón bajo estas circunstancias.

La Máquina, equipo que ha estado deambulando por diferentes plazas del futbol mexicano en los últimos años, clasificó a la final del Clausura 2026. Para el partido de ida será local en el Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble del cual salió (casualmente o no) cuando el América llegó temporalmente, mientras que la vuelta será en el Olímpico Universitario, de donde fue ‘desalojado’ de un día para otro.

El calvario de Cruz Azul jugando como 'local':

Estadio Azteca

· Salió en noviembre 2023 por motivo de las remodelaciones para el Mundial

· Pero, curiosamente, al América se le permitió jugar ahí 6 meses más

· Solo jugó dos partidos en este Clausura 2026, pues el estadio debía ‘entregarse’ a FIFA

El primer lleno del Cruz Azul en su regreso al Estadio Banorte

Estadio Ciudad de los Deportes

· Regresó al ‘Estadio Azul’ (su casa de 1996 a 2018) para el Clausura 2024

· Salió a finales del 2024 por desacuerdos con los dueños del estadio y las altas tarifas de renta

· Reportes aseguran que se le dio preferencia al América, que jugó ahí de 2024 a 2026

Estadio Olímpico Universitario

· Jugó en la casa de los Pumas en enero de 2025 y ahí ganó la CONCACAF de ese año

· Días antes de iniciar el Clausura 2026, Pumas decidió cerrarle las puertas al club ‘cementero’

· Al ser desplazado de tres estadios, Cruz Azul tuvo que salir de la ciudad

Estadio Cuauhtémoc

· Para este torneo, jugó sus partidos como local fuera de la Ciudad de México

· Usó el estadio del Puebla en siete partidos, pero solo una vez registró buena entrada

· No puede usar al estadio, pues un día después se jugará ahí el México vs Ghana

En cuestión de un mes, Cruz Azul ya jugó como local en el Cuauhtémoc, en el Azteca y próximamente lo hará en el Estadio Ciudad de los Deportes, además, el domingo buscará cobrar la revancha más dulce y coronarse campeón en el Olímpico Universitario, de donde fue ‘corrido’ a principios de año.