No es jornada doble, pero la segunda fecha de la Liga MX inicia ya

Enrique Gómez

No es que sea una jornada doble, es solo que Cruz Azul y Toluca adelantaron sus respectivos partidos para cumplir con su compromiso del fin de semana. Ambos equipos buscarán llegar al duelo por el Campeón de Campeones con dos victorias en dos fechas y los dos tienen la ventaja de ser locales.

Dos encuentros se disputarán esta noche y los otros siete, el fin de semana, pero ¿cuáles son los duelos más esperados de esta segunda jornada? Hay mucho de donde elegir, empezando por el Toluca-Pumas o el regreso del Atlante al Estadio Azteca para enfrentar al América o incluso el morbo de Santos y Atlas.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para la Jornada 2 del Apertura 2026: