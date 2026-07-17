Hiram Marín
Gran remontada del campeón Cruz Azul en su visita a San Luis
'La Máquina' se levantó de un incómodo 0-2 y logró el triunfo en tierras potosinas
El campeón Cruz Azul debutó con una espectacular remontada de 3-2 ante el Atlético de San Luis. El cuadro local sorprendió al inicio del segundo tiempo con goles rápidos de Sébastien Salles-Lamonge al 46' y de Rafa Llorente al 50'.
La reacción celeste comenzó al minuto 63 con un penal bien cobrado por Gabriel 'Toro' Fernández. A partir de ahí, Ángel Jeremy Márquez se convirtió en la figura del encuentro al comandar la ofensiva de La Máquina.
Márquez firmó el empate 2-2 al minuto 81 tras una gran jugada colectiva en el área. Cuando parecía que se repartían puntos, el mismo Márquez selló su doblete y la victoria definitiva al 92'.
Con este resultado, Cruz Azul suma sus primeros tres puntos del torneo Apertura 2026 en la Jornada 1. El vigente monarca demuestra jerarquía y arranca con el pie derecho la defensa de su corona.
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