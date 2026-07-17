Gran remontada del campeón Cruz Azul en su visita a San Luis

Hiram Marín

El campeón Cruz Azul debutó con una espectacular remontada de 3-2 ante el Atlético de San Luis. El cuadro local sorprendió al inicio del segundo tiempo con goles rápidos de Sébastien Salles-Lamonge al 46' y de Rafa Llorente al 50'.

La reacción celeste comenzó al minuto 63 con un penal bien cobrado por Gabriel 'Toro' Fernández. A partir de ahí, Ángel Jeremy Márquez se convirtió en la figura del encuentro al comandar la ofensiva de La Máquina.

VICTORIA DE LA MÁQUINAAAAAAAA.



QUÉ PARTIDOOOOOOOOOOOOO.



VAMOOOOOOOOOOOOS. pic.twitter.com/D5Q7tjLZqg — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 18, 2026

Márquez firmó el empate 2-2 al minuto 81 tras una gran jugada colectiva en el área. Cuando parecía que se repartían puntos, el mismo Márquez selló su doblete y la victoria definitiva al 92'.

Con este resultado, Cruz Azul suma sus primeros tres puntos del torneo Apertura 2026 en la Jornada 1. El vigente monarca demuestra jerarquía y arranca con el pie derecho la defensa de su corona.