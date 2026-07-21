Pumas regresó del 'infierno' y recuperó lo perdido

Enrique Gómez

Vaya que Pumas recuperó lo perdido. Tras caer en casa contra Pachuca, Universidad se metió al ‘infierno’, remontó al Toluca y recompuso el camino de inmediato en este Apertura 2026.

Ha quedado perdonada esa derrota frente al equipo hidalguense, pues ganarle como visitante al equipo campeón de CONCACAF seguramente no estaba presupuestado, pero el conjunto auriazul lo hizo pese a ir perdiendo.

Victoria 2-1 de Pumas sobre los ‘Diablos Rojos’, que se confiaron demasiado después de adelantarse en el marcador y ver como su rival simplemente no tenía claridad ni frecuencia de ataque.

Así fueron los goles de este partido por la Jornada 2, celebrado en el Estadio Nemesio Diez:

· 1-0 (14’): Jorge Díaz Price se lanzó para conectar el centro, ante la mala salida de Keylor Navas

· 1-1 (57’): Sin ángulo y con izquierda, Víctor Arteaga definió cruzado a la base del segundo poste

· 2-1 (63’): Sebastián Córdova se levantó dentro del área y puso su cabezazo pegado al palo

Casualmente, los dos jugadores que le dieron la remontada de Universidad jugaron el torneo pasado con el Toluca, club que esta vez sí que padeció las ausencias de su capitán Marcel Ruiz y su goleador Paulinho.

De esta manera, el equipo mexiquense afrontará el partido por el Campeón de Campeones ante Cruz Azul el próximo fin de semana (compromiso por el cual ambos equipos adelantaron sus encuentros de la segunda fecha) con una derrota a cuestas, luego de lo que fue su gran victoria 2-0 contra las Chivas.

Pumas, finalista del torneo pasado, pero que se quedó sin entrenador tras la inesperada salida de Efraín Juárez, conquistó su primer triunfo con Esteban Solari y además, con dos goles de sus refuerzos.

Tras una lamentable presentación, Universidad ha demostrado que está listo para volverlo a intentar y que a pesar del cambio de entrenador sigue siendo un equipo competitivo en la Liga MX.