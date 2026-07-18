Oigan, ¿y Efraín Juárez? Pumas fue goleado por Pachuca en su debut

Enrique Gómez

El subcampeón del futbol mexicano estuvo irreconocible y quedó borrado en su presentación en casa.

Pumas fue goleado por el Pachuca, que se cobró una deliciosa venganza por la traición de Esteban Solari.

El entrenador que dirigió al club hidalguense el torneo pasado (donde justamente fue eliminado por Universidad en cuartos de final) dejó al equipo para firmar con un equipo de mayor reconocimiento, sin embargo, tuvo un debut lamentable, pues sus jugadores apenas y patearon a puerta en esta Jornada 1.

🤴🏾 | El Rey Salomón apareció en Ciudad Universitaria #PumasPachuca pic.twitter.com/nGBsAK6rrp — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) July 18, 2026

Victoria 3-0 del Pachuca sobre los Pumas, equipo que estuvo a pocos minutos de ser campeón el torneo pasado de la mano de Efraín Juárez, quien se terminó marchando a Hungría sin mayores explicaciones.

Así fueron los goles de este encuentro en el Estadio Olímpico Universitario:

· 0-1 (20’): Elías Montiel aprovechó que nadie lo apretó y desde lejos puso el balón en la esquina

· 0-2 (31’): De ‘palomita ladeada’, Salomón Rondón tomó a contrapié al portero Keylor Navas

· 0-3 (80’): Poderoso cabezazo de Rondón, quien remató a la altura del manchón penal

El delantero de 36 años es incansable y tras presentarse con un doblete, amenaza con retomar su nivel con el equipo hidalguense para volver a ser un terror en las canchas de la Liga MX.

El equipo de Banjamín Mora está listo para ser el primer líder del Apertura 2026.

Con solo un tiro al arco, Pumas no mereció más de lo que consiguió en esta primera fecha. El técnico Esteban Solari tiene mucho trabajo por delante, pues este equipo se vio muy lejos de aquel que terminó como superlíder del torneo pasado y llegó a tener ventaja en la gran final de la Liga MX ante Cruz Azul.