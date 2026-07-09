Esteban Solari y su sueño cumplido de dirigir a Pumas

EFE

El argentino Esteban Solari, nuevo entrenador de los Pumas para el Apertura 2026, dijo que el guardameta costarricense Keylor Navas será parte fundamental en su proceso como estratega de los felinos.

“No voy a descubrir lo que es Keylor. Todos sabemos la calidad de portero que es. Desde que llegué me comuniqué con él. Tiene la mejor disposición. Él es un líder que nos da tranquilidad. Es uno de los mejores porteros de la historia y lo vamos a aprovechar”, señaló el técnico en su presentación.

Solari llega en sustitución de Efraín Juárez, quien el semestre pasado llevó al equipo al liderato del Clausura y a la final que perdió ante Cruz Azul, quien renunció antes de este certamen.

El timonel insistió en la fortuna que tienen los felinos de contar con Navas, quien ha sido parte fundamental del club desde el año pasado.

Viene con las ganas de darle un título al club. 😌



Esteban Solari tiene los colores de Pumas en el corazón, por eso regresar a casa es como un sueño para él: objetivos claros tendrá resultados seguros. 💙🐾



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“Tener a Keylor nos ayuda a ser un equipo más ordenado, nos ayuda a gestionar mejor las líneas de juego, a llevar los momentos de partido. Es ideal tener a alguien así dentro del campo. Seguro que su rol será muy importante para todos nosotros”, explicó.

Esteban Solari aceptó que su llegada a Pumas, equipo con el que jugó entre 2007 y 2008, es un sueño que tenía desde que inició su carrera en los banquillos en 2023.

“Es un sueño estar aquí. Muchas veces soñé con dirigir a Pumas, hoy es una gran oportunidad de plasmar lo que soñé, es una exigencia muy alta. Soy un soñador. En esta vida no puedes hacer nada que no hayas imaginado, por eso sueño en grande. Nuestro objetivo es ña liguilla y buscar el campeonato. Voy a dejar la vida por obtener ese sueño”, agregó el técnico en su presentación.

El argentino, quien dirigió al Pachuca en el torneo anterior, reconoció la labor realizada por su antecesor, Efraín Juárez, pero solicitó que se deje en el pasado esa etapa para enfocarse en el futuro.

La Liga MX ya tiene nuevo balón, el reluciente Aereus 40

“No vale la pena mirar para atrás en la vida, hay que mirar hacia adelante para ir por lo que uno quiere. No vengo a vender espejitos de colores, este proceso lo debemos construir entre todos. Todos queremos ver un Pumas competitivo en todos los campos, a eso nos comprometemos”, subrayó.

Solari firmó un contrato de dos años con los felinos, tiempo que dijo espera cumplir con el estilo de juego que dé a sus jugadores y apoyado por la afición del equipo azul y oro.

“Tengo muchas ganas de trabajar y hacer que el equipo juegue con corazón y garra, que son los valores que profesa. Quiero conectar rápido con la gente, que les parezca atractiva la manera en que vamos a jugar y ya luego ellos nos contagiarán de su energía; no dudo de que será así para lograr ese objetivo que tenemos todos”, puntualizó.