¿Efraín Juárez a la Champions? El mexicano está apalabrado en Hungría

Enrique Gómez

Entonces, Efraín Juárez dirigirá en Hungría en vez de renovar con los Pumas…

La ruptura del técnico mexicano con Universidad no fue un fracaso, sino la oportunidad de una nueva aventura en su joven carrera como entrenador: dirigir en Europa y quizá en la Champions League.

Juárez está muy cerca de firmar con el Győri ETO, actual campeón de la liga de Hungría.

De acuerdo con la reportera de FOX Deportes, Paulina Benavente, el estratega de 38 años ya tiene un acuerdo con el equipo de la ciudad de Győr, el cual disputará la primera ronda clasificatoria de la Champions League contra el Víkingur Reikiavik de Islandia, por lo que el mexicano no solo podría clasificar a este equipo al gran torneo europeo, sino que hasta podría dirigirlo.

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Este partido de clasificación de cara a la Champions es el 7 de julio y se espera que, para ese entonces, el entrenador mexicano ya haya dirigido sus primeros entrenamientos en Hungría.

Aunque Juárez llevó a Pumas a la final de la Liga MX, luego de haberle dado su primer liderato de torneo en más de 10 años, el estratega salió de la institución por diferencias con la directiva, la cual al parecer tenía una visión diferente en cuanto a la construcción del equipo para el Apertura 2026. Además, al técnico le quedaban seis meses de contrato y nunca hubo acercamientos serios para renovarlo.

Así que, en vez dirigir a Universidad para el Apertura 2026 y la Copa de Campeones de la CONCACAF 2027, Juárez está encaminado a firmar con el Győri ETO, equipo que podría jugar la fase de liga de la Champions League a partir del 16 de septiembre; siempre y cuando se gane su clasificación.