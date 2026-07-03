Cristian Calderón, otro examericanista que acaba de llegar a Pumas

Enrique Gómez

Dos exjugadores del América llegan para reforzar a Pumas. En definitiva, los tiempos cambios.

Universidad anunció el fichaje de Cristian Calderón, quien también llegó a jugar en las Chivas.

El ‘Chicote’, canterano del Atlas y quien ya tuvo dos etapas en Necaxa, es un lateral muy rentable y que conoce la presión de jugar en equipos protagónicos. De hecho, a partir del Apertura 2026 podrá presumir algo que muy pocos: jugar en tres equipos ‘grandes’ del futbol mexicano.

A través de redes sociales, el equipo que dirigirá Esteban Solari anunció la contratación del jugador de 29 años, quien estaba proyectado para reportar con el América (dueño de su carta) para este certamen, sin embargo, el rival de ciudad pudo concretar su segundo refuerzo para el torneo que inicia el 16 de julio.

El Club Universidad Nacional informa que Cristian Calderón es nuevo jugador de Pumas.



El futbolista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Necaxa y con una importante trayectoria tras su paso por Atlas, América y Chivas.



Calderón se incorporará de inmediato… pic.twitter.com/w6QdOEhpwB — PUMAS (@PumasMX) July 4, 2026

Y hablando de llegadas, Calderón es el segundo refuerzo oficial para el próximo torneo; segunda incorporación de origen mexicano y segundo fichaje con pasado americanista, pues previamente concretó la compra de Sebastián Córdova (canterano azulcrema); sin embargo, a diferencia del mediocampista procedente de Tigres, el lateral izquierdo fue negociado directamente con el América.

Dejando de lado el pasado de ambos jugadores (situación que en otros tiempos hubiera sido irreconciliable), ambos fichajes son muy prometedores y se espera que el club auriazul puede alinearlos como titulares para el sábado 18 de julio, primer partido de Pumas y Pachuca en la temporada.

Pese a ser lateral, Calderón acumula 20 goles en la Liga MX, ocho con Chivas y uno con el América.