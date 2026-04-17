No y no, el Estadio Azteca le cierra las puertas al Cruz Azul

Enrique Gómez

El Estadio Azteca tiene dueño y no es el Cruz Azul; el ahora Estadio Banorte tiene su consentido y no es La Máquina; el gran inmueble tiene un plan trazado y no lo va a cambiar por petición de un inquilino.

Por eso, el Cruz Azul no regresará al Estadio Azteca para este torneo, como lo estaba buscando.

De acuerdo con el diario Récord, los directivos del ‘Coloso de Santa Úrsula’ rechazaron la petición de La Máquina, que pretendía adelantar su regreso a este inmueble, aprovechando que desde el 28 de marzo ya está en operaciones y que desde el 11 de abril el Club América ya juega ahí sus partidos como local.

Pero no es mala fe contra el Cruz Azul, sino que desde el inicio se planeó que el único club que volvería al Estadio Azteca antes del Mundial sería el América, mientras que ya a partir del Apertura 2026, tanto el equipo ‘celeste’ como el Atlante serán anfitriones en este inmueble al igual que las Águilas.

Es oficial, 3 equipos de la Liga MX jugarán en el Estadio Azteca Mikel Arriola lo confirmó, pero, ¿cuándo debutan América, Cruz Azul y Atlante?

¿Por qué no le permitieron a La Máquina hacer uso del Estadio Banorte?

La respuesta está en los trabajos de remodelación que se siguen llevando a cabo y aunque claro que a los propietarios del estadio les vendría bien una renta adelantada, lo cierto es que al estadio todavía le faltan varios detalles por dentro y diversos arreglos en los accesos y anexos para ser un estadio de primer nivel (o al menos aparentarlo) para la Copa del Mundo del 2026, que inicia el 11 de junio.

Permitirle a Cruz Azul jugar aquí sería sacrificar, por lo menos, 36 horas a la semana que podrían usarse para continuar con los trabajos en los diferentes nichos del estadio, por lo que la respuesta fue rotundamente negativa para un equipo que ya ansía quedarse a jugar en la Ciudad de México.

Durante todo este Clausura 2026, el equipo de Nicolás Larcamón ha tenido que jugar en Puebla, pues de último momento Pumas le notificó que ya no era bienvenido para ocupar el Olímpico Universitario.