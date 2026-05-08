Matías Almeyda, cerca de volver a México y no con Chivas

Redacción FOX Deportes

Después de casi ocho años lejos, Matías Almeyda está en la puerta para volver al futbol mexicano.

El Monterrey necesita entrenador, el nuevo director deportivo del equipo Dennis te Kloese requiere nombrar al primer estratega de su gestión y el entrenador argentino no tiene trabajo tras haber sido despedido del Sevilla. Además, resulta que el club regiomontano tiene cartera abierta.

De acuerdo con el diario Récord, Almeyda es la principal opción de la nueva directiva para tomar las riendas de Rayados de cara al Apertura 2026. También ha sonado el nombre de Robert van Persie, pero la cercanía entre el ‘Pelado’ y Te Kloese, además de la exitosa experiencia del argentino en la Liga MX, lo ponen como el candidato más sólido para llegar a uno de los clubes más acaudalados de México.

Almeyda, quien hizo campeón de liga a Chivas en el Clausura 2017, pero que durante su gestión también ganó dos Copas MX y una Copa de Campeones de CONCACAF (los últimos títulos del ‘Rebaño’ hasta la fecha), tomó al San José Erthquakes desde 2019 a 2022, estuvo tres años con el AEK Atenas (club con el que también ganó liga y copa en 2023) y por último, dirigió por 32 partidos al Sevilla entre 2025 y 2026.

El exentrenador de River Plate es casi una deidad en el Guadalajara y seguramente a la afición no le gustaría verlo en otro equipo dentro del futbol mexicano, sobre todo después de los tibios intentos que han hecho los directivos para buscar una segunda etapa del timonel con el conjunto tapatío.

El Apertura 2026 inicia el 16 de julio y todo indica que Rayados iniciará el torneo con Matías Almeyda.