¿Le fue peor a Rayados con Nicolás Sánchez o con Domenec Torrent?

Enrique Gómez

Nueve partidos le dieron a Nicolás Sánchez como entrenador del Monterrey.

¿Demasiado poco? Bueno, el equipo terminó su participación en el Clausura 2026 al quedar eliminado antes de la Liguilla, por lo que ya no tiene más partidos por delante en la temporada. Además, su llegada siempre fue contemplada como interinato y tampoco es que se haya ganado una segunda oportunidad, pues nunca pudo levantar al equipo y le tocó firmar la primera eliminación en fase regular desde 2016.

A través de un comunicado en redes sociales, el equipo regiomontano informó que “de mutuo acuerdo, Nicolás Sánchez concluye su etapa como director técnico” del primer equipo, además, le gradeció su “entrega y compromiso” durante esta etapa, destacando siempre su “profundo sentido de pertenencia” y su “identificación con los valores del club” en sus etapas como auxiliar y entrenador.

Además, Rayados aseguró que evaluará el reacomodo de ‘Nico’ en alguna otra área de la institución.

¿Le fue peor a Domenec Torrent o Nicolás Sánchez en este Clausura 2026?

Torrent

· 8 partidos

· 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas

· 10 puntos de 24 posibles (41%)

· Dejó al equipo en 9° lugar

Sánchez

· 9 partidos

· 2 victorias, 2 empates y 5 derrotas

· 8 puntos de 27 posibles (29%)

· El equipo terminó en 15°

Claramente, el Monterrey no solo no levantó con ‘Nico’ sino que decayó, pues perdió más de la mitad de sus partidos en la segunda mitad del campeonato, incluyendo el 3-0 escandaloso contra Santos Laguna, equipo que terminó en último lugar de la tabla y que parecía que no llegaría ni a los 10 puntos.

Se viene una limpia profunda. Ya se fue despedido el presidente 'Tato' Noriega, todo el cuerpo técnico y además llegarán varias bajas forzadas, empezando por el francés Anthony Martial, quizá el fichaje más decepcionante de toda la temporada en la Liga MX.