Rayados se va goleado en su despedida del Clausura 2027

Héctor Cantú

La aventura de Rayados de Monterrey en el torneo Clausura 2026 ha terminado de la peor manera posible: con una derrota por goleada ante uno de los equipos sotaneros de la Liga MX.

En un partido de mero trámite, el equipo regiomontano no pudo imponer su jerarquía sobre el terreno de juego y terminó ‘arrastrando’ la cobija tras caer por 3-0 aún con sus referentes sobre el terreno de juego.

La debacle inició en los minutos finales de la primera mimtad con la anotación de Emmanuel Echeverría en un error inexplicable del arquero Santiago Mele.

La segunda anotación llegó ya en el tiempo de compensación. Aldo López marcó un golazo de chilena que terminó por encaminar la victoria del equipo visitante.

No hubo reacción por parte del equipo regiomontano y, por el contrario, los locales se crecieron y le dieron, en su última participación, un gran regalo a su afición.

El tercer tanto llegó por conducto de Di Yorio, quien llegó a seis anotaciones en la campaña.

Con este resultado, Rayados cerró una de sus peores participaciones de los últimos años en lo que fue su novena derrota en el campeonato.

Por su parte, Santos Laguna puso fin a su racha de cuatro partidos sin victoria y quedó ubicado en la última posición de a tabla general.