Comenzó la limpia en Rayados; 'Tato' Noriega, destituido

Héctor Cantú

Tras el estrepitoso fracaso que tuvo Rayados de Monterrey en el torneo Clausura 2026, donde quedó fuera en la fase regular, ha comenzado la ‘limpia’ en el equipo regio.

José Antonio ‘Tato’ Noriega ha sido destituido de su posición como presidente deportivo del equipo.

Este lunes, el cuadro regio envió un comunicado de prensa donde se informó que tanto José Antonio como Héctor Lara, quien fungía como director deportivo del primer equipo, terminaron su ciclo dentro de la institución.

En su lugar, Monterrey ha nombrado a Walter Erviti, otro exjugador del equipo, como el nuevo director deportivo del primer equipo, dejando para más adelante, el nombramiento del sucesor de José Antonio Noriega.

Bajo la batuta del ‘Tato’, Monterrey logró el título del Apertura 2024, y la representación del equipo varonil en la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA.

La destitución se confirmó horas después de que Monterrey cerrara el torneo con una dolorosa derrota de 3-0 ante Santos Laguna en la última jornada del torneo en cuestión que ha entrado a su fase de definición.