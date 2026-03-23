Matías Almeyda, se va del Sevilla "tranquilo y agradecido"

EFE

El argentino Matías Almeyda, destituido este lunes por el Sevilla como entrenador del equipo, ha manifestado en su despedida que se va "con la tranquilidad de haberlo dado todo, con honestidad y con respeto por este escudo", y ha añadido que "todos saben" que lo defendió "dentro y fuera de la cancha".



Almeyda ha dejado el banquillo del Sánchez Pizjuán, al que llegó el pasado verano con contrato hasta 2028, a tres puntos de los puestos de descenso tras su derrota el sábado ante el Valencia (0-2), con 32 partidos oficiales dirigidos, 29 de ellos en LaLiga EA Sports y 3 en la Copa del Rey. Matías Almeyda dirigió su primer entrenamiento al frente de Sevilla

"Desde el primer día sentí que este club no era uno más en mi carrera. Volver a esta casa tantos años después significaba mucho para mí, y lo viví con el corazón en cada entrenamiento y en cada partido", afirmó el técnico bonaerense en un mensaje en su cuenta de Instagram.

🚨 Luis García Plaza, favorito para ocupar el banquillo del Sevilla.



ℹ️ Información de @leandrosexta #JUGONES. pic.twitter.com/C2OYK0bpqY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 23, 2026

Matías Almeyda ha agradecido "a los jugadores por su compromiso, por el esfuerzo y por no dejar de creer incluso en los momentos más difíciles, al club y a todas las personas que trabajan en él por su apoyo constante, a la afición y al periodismo" con el cual han "debatido de fútbol: ha sido un año de aprendizaje que le sumo a mi vida profesional", dijo.



"Sé que el momento no es el que todos deseábamos, pero ha sido especial haber sido parte", manifestó.