Sevilla analiza a consciencia la continuidad de Matías Almeyda

Oscar Sandoval

Sevilla no conoce la victoria en los últimos cuatro partidos y suma dos derrotas en fila que encendieron los focos rojos en la directiva porque el equipo cerrará la temporada peleando por la permanencia y el presente refleja una crisis que podría llevarse por delante a Matías Almeyda.

Las declaraciones de Almeyda tras el #SevillaValencia. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2026

Almeyda camina por la cuerda floja después de la caída en casa ante Valencia que dejó a Sevilla en una situación comprometida respecto a mantenerse en la primera división, el conjunto hispalense se está quedando sin oxígeno y la posibilidad de descender es real.

Sevilla va en picada y los resultados así lo comprueban, dos empates y dos derrotas en los últimos cuatro duelos lo dejan en la posición 15 de la tabla. El responsable es el técnico argentino quien podría estar viviendo sus últimas horas al frente del club.

⏹️ Final del partido. pic.twitter.com/wpqVGhBkgj — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2026

Estadio Deportivo señala que Almeyda tiene “sobradísimos motivos para no volver a sentarse en el banquillo” del equipo y “que, si la situación económica no fuese tan mala, el ‘Pelado’ ya tendría firmado el finiquito de su contrato y habría sido despedido”.

El futuro del argentino penderá de un hilo durante la Fecha FIFA y la cita de la próxima jornada contra Oviedo podría ser determinante, ya que se trata de un duelo directo en la lucha por la salvación.