'Manita' del América para mantenerse como superlíder

Héctor Cantú

El AMérica se mantiene como superlíder del torneo Apertura 2026 luego de golear al Atlas en un partido cargado de emociones y de goles.

Los errores de los ‘Zorros’ terminaron por condenarlo y a pesar de que tuvo un regreso fugaz, las Águilas aprovecharon los espacios cedidos para redondear la goleada en territorio tapatío.

¡Pero qué golazo del @ClubAmerica! ? Una locura la recepción de Brian Rodríguez y Borja la empuja para el primero del Ave. ? #LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #J13 | #ATSAME https://t.co/uQdjpSn6Mi — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 22, 2026

América pegó primero y lo hizo con contundencia con dos goles en dos minutos que encaminaron la victoria. El primero de Miguel Borja y el segundo, con una gran definición de Érick Sánchez.

Aunque los Rojinegros intentaron perforar el arco de Luis Malagón, sus llegadas carecieron de la precisión necesaria para reducir distancias.

¡La ? a la esquina! ?? Ryan Maee pone el segundo del @AtlasFC para acercar a los Zorros. ? #LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #J13 | #ATSAME https://t.co/ycfsSlquh8 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 22, 2026

En la segunda mitad, la gran actuación de Brian Rodríguez terminó por inclinar la balanza para los visitantes. El ‘Rayito’ fue el encargado de marcar el tercer tanto de la noche para prácticamente sellar la victoria.

Cinco minutos después, Alejandro Zendejas también se anotó en la lista de goleadores al marcar el cuarto tanto del equipo capitalino que sigue mostrando un futbol solvente, eficiente y vistoso.

¡Pero qué golazo de Kevin Álvarez! ?? El lateral del @ClubAmerica la prendió, la mandó al poste y para adentro. ¡Manita del Ave! ??️ #LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #J13 | #ATSAME https://t.co/vpJH1845f8 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 22, 2026

Atlas tuvo un despertar fugaz que apenas duró cinco minutos. Primero con un penal bien ejecutado por Luis Esteves luego de una mano dentro del área. Cinco minutos después, con un disparo de larga distancia de Ryan Mmaee.

Pero cuando los ánimos se llenaban de ilusión rojinegra apareció Kevin Álvarez para marcar el quinto y definitivo gol del América con un disparo potente luego de un rechace de Camilo Vargas.

El resultado mantiene al América en el superliderato del campeonato mexicano, mientras que Atlas cayó de la tercera a la quinta posición tras ser goleado por el cuadro azulcrema.