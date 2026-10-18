América, gran jefe de la Liga MX tras doblegar a un valiente León

Enrique Gómez

Era cuestión de tiempo para que el América mostrara todo su poder.

Se sabía que conforme avanzaran los partidos y los refuerzos se fueran adaptando, el equipo de Guillermo Almada se haría más poderoso y justamente en esta Jornada 12 ha demostrado su supremacía en el Apertura 2026, pues es el líder absoluto con todo y que tiene un partido menos.

Victoria 5-3 de las Águilas sobre León, que llegaba a esta jornada aspirando a robar el liderato.

El equipo de Javier Gandolfi fue valiente y siempre buscó pelearle al líder del torneo sin importar cuánto castigo pudiera recibir y aunque se comió cinco goles en su casa, también le hizo mucho daño a un equipo que parece estar en una plataforma muy superior al resto de los competidores.

El América más musculoso apareció en casa del León

Así fueron los goles de este ‘sangriento’ partido en el Nou Camp de Guanajuato:

· 1-0 (24’): Penal de Henry Martín que a punto estuvo de ser atajado

· 2-0 (34’): Carlos Ávarez aprovechó un rebote y definió cerca del área chica

· 2-1 (53’): Cabezazo preciso de Alfonso Alvarado en el corazón del área

· 3-1 (58’): Desde fuera del área, Erick Sánchez definió con potencia

· 3-2 (82’): Golazo de Iván Moreno: volea de primera y con parte externa

· 4-2 (84’): Soberbia definición cruzada de Óscar Pera casi sin ángulo

· 5-2 (90’): Golazo de Brian Rodríguez, quien cruzó desde media distancia

· 5-3 (90’+6): Ismael Díaz remató dentro del área hacia la base de poste

Cualquier otro equipo se hubiera quedado sin moral después de recibir tantos goles tras levantar esperanzas de empatar, pero no el club ‘esmeralda’, que con su gol en tiempo de compensación cambió la lectura del partido, pues para nada fue un concierto del América, fue una batalla sin cuartel donde el equipo capitalino se impuso por tener las armas más poderosas.

Las Águilas llegaron a 24 puntos y resulta que tienen 27 goles en 11 partidos. El León se quedó con seis puntos menos que el líder pese a tener jugado un partido más.