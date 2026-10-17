León, al mismo ritmo y casi al mismo nivel que el América

Enrique Gómez

El único equipo que depende de sí mismo para quedar en la cima de la clasificación después de 12 jornadas es el América. Al equipo azulcrema le basta con vencer a León para asegurarse una semana más en la primera posición, pero no será fácil ganar en casa de León.

‘La Fiera’ llega casi con el mismo ritmo que las Águilas (ocho puntos en los últimos ocho partidos y con la lejana posibilidad de asumir el liderato si es que le gana por cuatro goles al equipo con más títulos del futbol mexicano), por lo que se espera un gran desafío para el club azulcrema si es que quiere conservar la posición de privilegio.

Así llegan ambos equipos para este duelo por la Jornada 12 de la Liga MX: