Los 6 equipos que buscan el liderato de la Liga MX esta misma jornada

Enrique Gómez

Hasta seis equipos diferentes podrían ser líderes de la Liga MX después de esta Jornada 12.

Tan competida está la Liga MX que un tercio del circuito tiene posibilidades matemáticas de terminar el fin de semana en la cima de la clasificación. La opción del Atlas es virtualmente imposible, pero podría darse si se combinan dos goleadas antológicas.

De hecho, el duelo entre el actual líder América y el quinto lugar es un enfrentamiento directo por el liderato, pues, si ‘La Fiera’ llega a ganar en casa, igualará la actual cuota del equipo de Guillermo Almada, que, además, tiene la ventaja de poseer la mejor diferencia de goles (+11) del torneo.

¿Sabías que 5 finales de la Liga MX se ‘revivirán’ en esta Jornada 12?

Toluca y Querétaro (sí QUE-RÉ-TA-RO) son quienes tienen las mejores chances, pues solo un punto lo separa del liderato, pero las Chivas también tiene posibilidades más o menos palpables.

¿Qué necesita cada equipo para ser líder del Apertura 2026 después de esta Jornada 12?

América, 21 puntos (visita a León)

· Con una victoria defiende el liderato

· Si empate necesita que Toluca y Querétaro no ganen

· Si pierde, además necesitaría que Chivas no golee

Toluca, 20 puntos (recibe al Atlético de San Luis)

· Si gana y América pierde, recupera el liderato

· Si empata ascenderá siempre que el ‘Ave’ pierda y Querétaro no gane

Querétaro, 20 puntos (visita a Santos Laguna)

· Necesita ganar y que el América y el Toluca no sumen de a tres

· Si empata solo ascenderá si Toluca pierde y el América cae por cinco goles

Chivas, 19 puntos (recibe a Tigres)

· Recuperará el liderato si gana, el América cae y Toluca y Querétaro no pasan del empate

León, 18 puntos (recibe al América)

· Debe ganar por 4, después que Toluca y Querétaro caigan y Chivas no gane

Atlas, 18 puntos (visita al Necaxa)

· Necesita golear y que el América reciba ocho goles para esperar resultados