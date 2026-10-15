La Liga MX, más competida que nunca, llega a la Jornada 12

Enrique Gómez

Con varios recuerdos de finales pasadas y una lucha sin cuartel por el liderato de la tabla, el Apertura 2026 continúa para la Jornada 12 y la Liga MX está a punto de entrar a su recta final.

El equipo en peor momento de todo el campeonato es quien abre esta fecha, mientras que Chivas, América y Cruz Azul tendrán partidos consecutivos el sábado contra rivales de exigencias diferentes. Los dos equipos más grandes del futbol mexicano pelearán por el primer lugar, pero el Toluca bien podría aprovechar que enfrenta al Atlético de San Luis para retomar la cima.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para este fin de semana en el futbol mexicano: