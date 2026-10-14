Acéptalo, a ti también te gustó la nueva camiseta de las Chivas

Enrique Gómez

Hay que decirlo: el concepto es perfecto y la camiseta es casi una obre de arte.

El único “pero” es que no parece ropa de las Chivas, pero funciona excelentemente como lo que es: un uniforme alterno que se utilizará solo algunas veces durante la temporada.

El Guadalajara presentó su tercera camiseta para la temporada 2026/27, una pieza que seguramente será muy codiciada y que está inspirada en la charrería, el deporte nacional de México y que tuvo sus orígenes en el estado de Jalisco, de donde es el equipo rojiblanco.

Elegante camiseta negra con una banda horizontal en color dorado, compuesta por un gráfico inspirado en el bordado mexicano. El diseño se interrumpe en el centro para dar espacio al escudo retro del ‘Rebaño’, una C y una G entrelazadas para hacer la insignia del Club Guadalajara.

Como tenía que ser, el jersey lleva un elegante cuello polo con delineado dorado. La polomita de Nike aparece en la esquina superior izquierda, mientras que uno de los patrocinadores luce en el flanco opuesto. El sponsor principal se aplica por debajo del gráfico que le da sentido al jersey.

Aún no se sabe cuándo se usará esta camiseta en la cancha, pues para el duelo ante Tigres del fin de semana, la Liga MX confirma que el Guadalajara utilizará su tradicional playera rojiblanca.