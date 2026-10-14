¿Por qué Chivas no se atreve a fichar a Diego Lainez?

Enrique Gómez

De todos los mexicanos que hay en Tigres, hay uno que encajaría perfecto en las Chivas y ese es Diego Lainez. Si el Guadalajara pudiera ver más allá de su pasado, sería un excelente fichaje.

Pero, ¿se atreverían las Chivas a contratar a quien fuera una joya de la cantera del América?

Aunque últimamente ambos equipos han suavizado sus restricciones no escritas para contratar a jugadores que hayan pasado por el archirrival, el caso de Lainez es especial, pues se trata de un canterano ilustre de las Águilas, un futbolista forjado en las inferiores del némesis rojiblanco y que además, no es un del todo barato. Es decir, la apuesta podría ser desmasiado arriesgada.

Pero de acuerdo con la plataforma Comparisonator, Lainez es un jugador que embonaría perfecto en el esquema de Gabriel Milito. El extremo derecho de 26 años es uno de los mejores mexicanos que existen en esa posición, de hecho tiene casi el mismo puntaje que el rojiblanco Santiago Sandoval (19 años), pero con mayor experiencia y una calidad comprobada.

Los primeros clubes en llegar a 110 años en la Liga MX

Lainez, quien emigró a Europa en enero de 2019, inmediatamente después de ganar el título de la Liga MX con el América, atraviesa por un momento de madurez en su carrera, tanto que a muchos sorprendió su ausencia con la Selección Mexicana en la pasada Copa del Mundo. Con ese cartel, talento y nacionalidad, automáticamente se convierte en una gran opción para el Guadalajara.

De hecho, si Lainez no fuera canterano del América, es porobable que ya hubiera sido sondeado por el ‘Rebaño’, pues lo cierto es que no hay muchos jugadores con su perfil en la Liga MX.

Por lo pronto, el jugador nacido en Tabasco ha jugado 10 de los 11 partidos en el Apertura 2026, acumula 761 minutos y está considerado como 13er mejor extremo derecho de la temporada.

‘Factor’ tiene un valor de 7 millones de euros según Transfermarkt, es decir, aunque no es un jugador de bajo costo, tampoco tiene un precio que el equio rojiblanco no puede costear. Veremos si después de que pase más tiempo lejos del América, el club tapatío se atreves a acercarse.