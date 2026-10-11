Solo América podía llegar a 110 años de vida siendo líder de la Liga MX

Enrique Gómez

Con un partido menos y sin tener que ganar, el América es el nuevo líder del Apertura 2026.

Las Águilas llegarán a su cumpleaños número 110 como primer lugar de la Liga MX. Gran forma de ilustrar lo que ha sido este equipo a lo largo de su exitosa historia dentro del futbol.

Empate 1-1 entre América y Monterrey, que dio destellos de lo que debería ser: un equipo capaz de competir junto a los máximos candidatos del torneo y no de estar debajo de la media tabla.

Con una camiseta que ha maravillado a la afición y que solo se usó esta noche en el Estadio Banorte, el club azulcrema hizo lo necesario para alcanzar la cima de la tabla de posiciones, pues ningún otro club tiene 21 puntos en el certamen, por lo que su supremacía en la actualidad es indiscutible.

Disfruten este jersey del América, porque solo se usará esta noche

Así fueron los goles de este encuentro previo a las 11 décadas de vida americanista:

· 0-1 (18’): Gol 100% estético de Diego Rossi. Volea en el área y el balón al poste más lejano

· 1-1 (45’+4): Tras un tiro de esquina y un par de rebotes, Santiago Bueno remató al arco

Al 87’, el América declinó toda posibilidad de ganar el encuentro debido a la expulsión de Miguel Borja, quien dentro del área del Monterrey le puso una plancha en el tobillo a Carlos Salcedo.

El empate le concedió el ascenso al América, pero al equipo de Matías Almeyda no le sirvió de mucho, pues se mantendrá fuera de zona de Liguilla por una semana más, sin embargo, también tiene un partido menos, por lo que, en realidad, no está tan lejos de los primeros ocho lugares. De hecho, con sus 14 puntos, está a solo a uno del octavo lugar de la tabla.

América, el equipo con más títulos de la Liga MX ahora también es el primer lugar del Apertura 2026. Cualquier quisiera cumplir 110 años con ese perfil.