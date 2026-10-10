Sin jugar, el América ya es líder del Apertura 2026

Enrique Gómez

Sin jugar su partido de esta jornada, el América automáticamente se convirtió en primer lugar del Apertura 2026. El equipo azulcrema tiene los mismos puntos, pero mejor diferencia de goles que el Toluca, que un día antes perdió 3-2 contra Tigres y dejó el liderato a la deriva.

Pero si América (20 puntos) pierde contra Rayados (13), así de automático abandonará la cima y se la devolverá al equipo ‘escarlata’ o a las Chivas, si es que se imponen en el clásico tapatío ante Atlas.

Las Águilas son favoritas por jugar en casa y tener un equipo mucho más solvente, pero el Monterrey siempre ha tenido una gran plantilla y en el banco tiene un Matías Almeyda con muchas ganas de vencer al América, recordando su pasado como entrenador de Chivas.

Así llegan ambos equipos para este gran partido por la Jornada 11 del Apertura 2026: