Si Chivas es tan fuerte, ¿por qué Atlas está a un triunfo de rebasarlo?

Enrique Gómez

Los dos equipos de Guadalajara se mantienen en zona de Liguilla de cara al último tercio del torneo, pero un partido puede cambiarlo todo. Por ejemplo, si Atlas gana rebasará a unas Chivas que lucen muy sólidas, pero si pierde correrá el riesgo de salir de los ocho primeros lugares.

Guadalajara llega como favorito al clásico tapatío por tener una plantilla que vale el doble que la de su archirrival y un equipo que lleva mucho más tiempo con su entrenador, pero los Rojinegros esperan emparejar las cosas con su reforzada plantilla y la motivación que da este partido.

Así llegan ambos equipos para este duelo por la Jornada 11 del Apertura 2026: