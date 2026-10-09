Solo 1 jugador del Atlas podría ser titular en las Chivas

Enrique Gómez

En casi todos sus partidos, el Atlas alinea mayoría de jugadores extranjeros, pero ¿alguno de los futbolistas mexicanos que tiene podrían jugar en las reputadas Chivas en este Apertura 2026?

De cara al clásico tapatío, revisamos las pociones principales donde los ‘Zorros’ cuentan con jugadores nacidos en México y lo cierto es que sí tienen un elemento mejor calificado que su contraparte rojiblanca. Se trata de Aldo Rocha, el capitán que cada vez tiene menos minutos.

Los mexicanos del Atlas en comparación con los titulares de las Chivas:

· Juan José Purata, defensa (116) → Peor puntaje que Luis Romo (235)

· Jorge Sánchez, lateral derecho (99) → Peor puntaje que Santiago Sandoval (134)

· Aldo Rocha, mediocampista (164) → Mejor puntaje que ‘Oso’ González (131)

· Arturo González, enganche (152) → Peor puntaje que Roberto Alvarado (234)

· Elías Montiel, mediocampista ofensivo (105) → Peor puntaje que Brian Gutiérrez (126)

Chivas 1 punto y 50 millones de dólares más que el Atlas

Es decir, solo Aldo Rocha tiene los registros como para vencer a algún representante del equipo rojiblanco. Curiosamente lo logra en un torneo donde ha sufrido una pérdida de minutos, consecuencia de la gran inversión (sobre todo en futbolistas extranjeros) que ha hecho Grupo PRODI, empresa que gastó casi 40 millones de dólares en fichajes y que ya firmó el proyecto de un nuevo estadio para 2030.

El Guadalajara tiene una de las tres mejores plantillas de México de acuerdo con Transfermarkt y sus estrellas vaya que se han destacado en lo individual, sin embargo, solo tiene un punto más que el Atlas antes de la Jornada 11, por lo que si llega a perder será rebasado por un equipo que luce muy inferior en el papel y que, según la fuente, su nómina vale la mitad que la de las Chivas.

El equipo de Gabriel Milito parece tener todo de su lado, excepto que Hernán Crespo parece tenerle tomada la medida.