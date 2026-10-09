Atlas o Chivas, ¿quién tiene el mejor entrenador argentino?

Enrique Gómez

Compañeros con Argentina en el Mundial 2006 y rivales en tres ocasiones como entrenadores en el futbol de su país, Hernán Crespo y Gabriel Milito se enfrentarán por primera vez en la Liga MX.

¿Quién lleva ventaja? Depende de la denotación que tomemos. Claramente Milito tiene un proyecto más sólido, lleva más tiempo dirigiendo a Chivas, la idea de juego es clara y agradable y tiene un equipo muy bien estructurado, mientras que Crespo apenas tiene ocho partidos y su equipo es impredecible, pues suele dar destellos intensos, pero también apagarse y generar dudas.

Aun así, ante del clásico tapatío, el ‘Rebaño’ solo tiene un punto más que su rival (17 unidades) después de 10 jornadas.

¿Cómo llegó tu equipo a la Liga MX la primera vez? Solo 7 de los 18 clubes se presentaron en Primera División mediante un ascenso deportivo

Ya si hablamos de enfrentamientos directos, la ventaja es para el técnico del Atlas, pues ha ganado el 75% de los duelos contra quien fuera su coequipero en la Copa del Mundo de hace 20 años.

Victorias de Hernán Crespo:

· Estudiantes 0-1 Banfield, abril 2019

· Banfield 1-0 Estudiantes, agosto 2019

· Estudiantes 1-2 Defensa y Justicia, febrero 2020

Victoria de Gabriel Milito:

· Banfield 0-2 Estudiantes, abril 2019

Como seleccionados argentinos compartieron nueve partidos entre 2003 y 2007, pero curiosamente no vieron minutos juntos en ningún juego del Mundial 2006, pues justo en el duelo donde el técnico le dio descanso a Crespo (delantero titular), habilitaron a Milito (defensa de relevo en aquellos años), sin embargo, sí fueron parte de la misma generación de futbolistas.

¿Quién ganará el primer duelo directo en la Liga MX? Las Chivas tienen más puntos, mejor diferencia de goles y una plantilla notablemente más valiosa, pero los ‘Zorros’ se llenaron de refuerzos para esta temporada y buscarán una victoria que los lleve a ponerse por encima de un equipo supuestamente más completo e integrado.

Se espera un gran clásico tapatío entre dos técnicos argentinos de fama internacional.