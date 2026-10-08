'Canelo' Álvarez quiere inaugurar el Estadio del Atlas en 2030

Enrique Gómez

El nuevo estadio del Atlas quedará listo en 2030, una vez que el ‘Canelo’ Álvarez tenga 39 años.

Aun así, el boxeador mexicano quiere ser quien lo inaugure con una pelea sobre el cuadrilátero. Durante la presentación del proyecto del nuevo inmueble de los ‘Zorros’ que se vivió en Colomos, apareció un video del pugilista felicitando a la nación rojinegra y candidatéandose para ser él quien protagonice el primer gran evento en este recinto que estará ubicado en una excelente zona de Zapopan.

“A mí me gustaría ser el primero en estrenarlo, me gustaría tener una pelea ahí. Sería un sueño hecho realidad, así que veremos qué pasa en el futuro. Eso es lo que sueño y quizás se pueda lograr”, comentó Álvarez en el video de su felicitación, donde también se dijo sorprendido por el cambio de realidad que ha tenido el club de sus amores desde que llegó Grupo PRODI este año.

EL CANELO SE APUNTA‼️



Saúl Álvarez se mostró muy feliz y orgulloso de que su Atlas vaya a tener nuevo estadio?️



El ‘Canelo’ ya se apuntó para inaugurarlo con una pelea de boxeo???#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/B4szQWrwwa — La Octava Sports (@laoctavasports) October 8, 2026

“Estoy muy sorprendido con lo que van a hacer, con el estadio que van a construir para el Atlas. Se lo merecen. Bienvenidos a la Catedral del Triunfo”, agregó Álvarez, gran referente del deporte mexicano y de Jalisco y quien se encuentra en los últimos años de su carrera profesional.

Este deseo manifiesto llega en medio de una semana en la que el ‘Canelo’ comenzó a vislumbrar el final de su carrera, pues aunque asegura que su cuerpo y sus reflejos funcionan a la perfección, también admitió que le gustaría finalizar su carrera en el Estadio Azteca. Sin embargo, antes podríamos verlo en el nuevo estadio del Atlas, el cual iniciará su construcción el próximo año.

De acuerdo con José Miguel Bejos, el nuevo dueño del equipo rojinegro, se espera que el estadio más moderno de México quede listo a principios de 2030, es decir, unos meses antes de que Álvarez cumpla 40.