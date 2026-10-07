Así será el nuevo estadio del Atlas, firmado y aprobado por todas las autoridades

Enrique Gómez

Un estadio rectangular, de estilo inglés, con capacidad de 40 mil espectadores y que formará parte de una Ciudad Universitaria será la nueva joya arquitectónica y deportiva del futbol mexicano.

El Atlas y la Universidad de Guadalajara hicieron oficial el proyecto para el nuevo estadio que compartirán los Rojinegros y los Leones Negros, el cual pertenecerá en un 80% a Grupo PRODI, empresa que compró al Atlas este año y que no ha dejado de hacer inversiones históricas.

En la presentación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la rectora general, Karla Planter y el presidente de Grupo PRODI firmaron la carta compromiso para desarrollar la Ciudad UdeG y el nuevo estadio del Atlas, que incluirá un centro comercial y espacios destinados a actividades culturales y deportivas y hasta una plaza para mariachi con locales de comida tradicional.

“El nuevo estadio se suma a un distrito lleno de recintos de arte y cultura como la pieza que faltaba. Consolida un proyecto que nació en 1993 cuando la UdeG eligió en norte de la ciudad para convertirlo en un punto de encuentro. Este será el nuevo hogar de dos identidades: la tradición y la garra universitaria de Leones Negros y la pasión centenaria del Atlas y La Fiel”, fueron las palabras con las que inició e video de presentación de lo que será este gran proyecto en Zapopan.

?️? Así lucirá el nuevo estadio de @AtlasFC que será casa también de los Leones Negros. #qtvDeportes pic.twitter.com/Ahaye3kyVP — quiero tv (@quierotv_gdl) October 7, 2026

“El nuevo templo es una arquitectura de clase Mundial diseñada por la firma internacional Populous, responsable de Wembley, Emirates Stadium y el Yankee Stadium. Emplazado estratégicamente en el predio de Calle 2, con capacidad para 40 mil espectadores, un recinto multifuncional los 365 días con configuraciones nodulares para vivir al máximo espectáculos, conciertos y deportes bajo un mismo techo”, se escuchó en el video de presentación.

Por su parte, José Miguel Bejos habló del dinero que se invertirá y los siguientes pasos a dar:

“PRODI pretende invertir cerca de 5 mil millones de pesos en este proyecto. El estadio representará una fuente de ingresos para la Universidad de Guadalajara y por los impuestos de ley, para Zapopan. Ciudad UdeG contempla un nuevo estadio para el Atlas y los Leones Negros, dos instituciones de gran arraigo en Jalisco y en el país”, continuó el empresario mexicano.

“El Atlas nació hace 110 años en las aulas de un colegio inglés y hoy regresa a las aulas, pero en la Universidad de Guadalajara. Hoy inicia el proyecto, la Universidad de Guadalajara lo aprobó y a partir de hoy abrimos un proceso de socialización y consulta con las autoridades y los vecinos. Queremos que el primer partido en este estadio se juegue a principios de 2030”, proyectó Bejos.