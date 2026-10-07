¡Es oficial! Todo lo que debes saber del nuevo estadio del Atlas

Enrique Gómez

De estar sufriendo en los últimos lugares de la tabla y con una inversión cada vez más baja, el Atlas fue el equipo que más gastó en el mercado de fichajes y oficialmente, construirá un nuevo estadio.

A unas horas de que el club lo anuncie, la Universidad de Guadalajara ya adelantó su alianza con Grupo PRODI (empresa que compró al equipo rojinegro este año) para la edificación de un nuevo estadio de futbol y de la “Ciudad UdeG”, una joya deportiva y cultural ubicada en Zapopan.

En un lapso de cuatro años, el Atlas tendrá el estadio más moderno de México:

· El inmueble tendrá capacidad para 40 mil espectadores

· Se construirá en un predio de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan

· Único en México con gradas retractiles que se ajustarán para cada evento

· Grupo PRODI pagará toda la construcción (unos 250 millones de dólares)

· La UdeG solo tuvo que ceder las 16 hectáreas del terreno

· Contará con una explanada para mariachi y locales de comida tradicional

· Grupo PRODI será dueño del 80% del Estadio, la UdeG tendrá el otro 20

· La Universidad recibirá una renta de 18 millones de pesos anuales

· Al cabo de 99 años, la UdeG se quedará con el 100% del inmueble

· Atlas y Leones Negros (hoy en Liga de Expansión) compartirán el estadio

· La firma Populous, líder a nivel mundial diseñará este estadio cuadrado

· Iniciará su construcción en 2027 y quedará listo en 2030

?️ El nuevo estadio de @AtlasFC podrá albergar conciertos al exterior y al interior, tendrá un venue comercial abierto todo el año y contará con canchas de basquetbol para los tapatíos y universitarios. #qtvDeportes pic.twitter.com/tcgQDWq8Da — quiero tv (@quierotv_gdl) October 7, 2026

El acuerdo parece bastante ventajoso para la Universidad de Guadalajara, pues a cambio de ceder un terreno que tenía al aire libre, que está cerca de algunas de sus facultades, recibirá una renta anual millonaria, su predio se convertirá en un complejo deportivo y cultural sin precedentes, su equipo podrá jugar en el estadio más moderno y en 99 años será su dueño total.

En tanto, Grupo PRODI (expertos en contratos y construcciones) podrá disponer de un sitio privilegiado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, uno de los sectores más importantes y de mayor potencial en todo el país.

Así, en tan solo unos meses, el histórico equipo rojinegro tiene aprobado el proyecto para construir el estadio más moderno de México y una plantilla que pasó de ser la tercera peor del circuito a posicionarse en el top-10. Nada mal para el equipo que en 2025 fue de los cinco últimos de la Liga MX.